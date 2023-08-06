الفريق أول شنقريحة: نسعى إلى تحسين وتكييف مدارس أشبال الأمة

أبرز الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد بمقر وزارة الدفاع الوطني، سعي المؤسسة العسكرية باستمرار إلى تحسين أداء مدارس أشبال الأمة، باعتبارها ركيزة أساسية في المنظومة التكوينية العسكرية، وتكييفها مع تطورات العصر.

في كلمته لدى إشرافه على مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2023، أبرز شنقريحة أنّ النتائج الممتازة التي حققها أشبال وشبلات الأمة تحقّقت أولاً بفضل جهود الشبلات والأشبال ومثابرتهم على التحصيل العلمي، طوال السنة الدراسية، وثانياً بفضل الرعاية والاهتمام، الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، لمدارس أشبال الأمة".

وتابع الفريق أول، "مدارس أشبال الأمة، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومتنا التكوينية العسكرية، التي نسعى باستمرار إلى تحسين أدائها، وتكييفها مع تطورات العصر، باعتبارها المشتلة الحقيقية التي تترعرع فيها كفاءات الغد، التي تجمع بين استيعاب المعارف العصرية بكافة تفرعاتها العلمية، والتشبع بالقيم الوطنية الراسخة لبلادنا".

وزفّ شنقريحة شبلات وأشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، لدورة جوان 2023، تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، نظير النتائج الممتازة، كما تقدّم بدوره، بتهانيه الخالصة على هذا النجاح، الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات والنتائج الإيجابية، التي ما فـتـئ يحققها الجيش الوطني الشعبي، على كافة الأصعدة وفي كل المجالات.

وفي حضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني، ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي ومديري ورؤساء المصالح المركزية وأولياء الطلبة المكرمين، شمل التكريم الأشبال المتفوقين في شهادة البكالوريا، حيث بلغت نسبة النجاح بها 98.34 %، أما نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط فبلغت 100.%

وجرى فسح المجال لشبل وشبلة ألقيا كلمتين باسم زملائهم، ليأخذ بعد ذلك الفريق أول صورة تذكارية مع الأشبال المكرمين ومع عائلاتهم.