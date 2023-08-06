طبقة مهترئة بالطريق السيار..لجنة وزارية تحل بالبويرة

حلت مساء اليوم الأحد، بالبويرة لجنة وزارية مشكلة من مختلف القطاعات للنظر في وضعية وإشكالية الطريق السيار شرق غرب بمنحدر جباحية بغرب مقر الولاية والعمل على إيجاد حل نهائي لهذه النقطة السوداء.

وكان والي الولاية عبد الكريم لعموري في استقبال أعضاء اللجنة بالقاعة الشرفية لمقر الولاية أين تم التطرق للإشكال المطروح والذي أشارت إليه "الخبر" في مقال سابق.

وحسب بيان خلية الإعلام والإتصال لولاية البويرة أنه وبناءا على طلب والي الولاية عبد الكريم لعموري حلت مساء اليوم كل من المديرة المركزية بوزارة الاشغال العمومية المكلفة بتسيير الطرق السيارة وصيانتها والأمين العام للجزائرية للطرق السيارة والمدير الجهوي للوسط مع حضور مدير الأشغال العمومية بالنيابة، أين تم دراسة وضعية مقطع الطريق السيار شرق غرب بمنحدر جباحية الذي يعرف ظهور التواءات واهتراءات كبير بعد فترة قصيرة من تهيئته وهي تشكل خطورة على مستعمليه. حيث اتفق المجتمعون على إطلاق اشغال تقشير طبقة السير للمقطع المهترئ لتكون متبوعة بدراسة جيوتقنية تحدد طبيعة الاشغال الواجب إنجازها لحل المشكل نهائيا على أن تنطلق الأشغال نهاية السنة.

وللإشارة فإن المنحدر قد شهد أشغال من تاريخ 4 سبتمبر من السنة الماضية إلى غاية بداية السنة الجديدة حيث لم يصمد كثيرا أمام الحركة الكثيفة للمركبات وبعض العوامل الطبيعية.