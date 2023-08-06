هذا هو المالك الرسمي لوفاق سطيف

أصبح مجمع سونلغاز، اعتباراً من اليوم الأحد، المالك الرسمي لنادي الوفاق الرياضي السطايفي بعد أن تمّ نقل ملكية الفريق لهذا المجمع العمومي.

تمّت العملية خلال لقاء نظم بمقر ولاية سطيف بحضور الوالي محمد أمين درامشي والرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، ووصف درامشي عملية نقل الملكية بـ "المرحلة التاريخية" في مسيرة النادي الرائد للهضاب العليا.

وبعد أن عبّر عن امتنانه لرئيس الجمهورية، على قراره لفائدة الوفاق الرياضي السطايفي، أبرز درامشي أنّ الوصول إلى المرحلة النهائية من عملية تحويل الملكية هو "ثمرة مجهود كبير استغرق عدّة أشهر".

وأبدى رغبته الشديدة في رؤية الفريق السطايفي "صاحب الـ 27 لقباً" يستعيد مجده ويجدد العهد مع حصد الألقاب وطنياً وقارياً، لافتاً إلى أنّ "حقبة جديدة" تفتح الآن أمام النادي.

وشكر الوالي المسيرين السابقين للنادي نظير الجهود التي بذلوها علاوة على الأنصار لتعلقهم الوثيق بفريقهم مع تقديم عبارات تشجيع وتحفيز للطاقم الإداري الجديد.

من جانبه، أعرب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، عن "سعادته" بهذه النهاية السعيدة لسلسة الجهود التي كلّلت بنقل الملكية لاسيما وأنّ الحدث تم خلال أوت، الشهر الذي تم خلاله إنشاء الوفاق الرياضي السطايفي سنة 1958.

وأضاف: "الأمر يتعلق بحدث كبير بالنسبة لوفاق سطيف وأيضاً لمجمع سونلغاز الذي لن يدخر أي جهدٍ للمساهمة في إعادة هذا النادي الكبير لمكانته الحقيقية".

وقدم نبيل قواسمية المدير العام الجديد للشركة الرياضية ذات أسهم "الوفاق الرياضي السطايفي بلاك إيقلز"، ورقة طريق تخصّ مختلف المشاريع والطاقمين الإداري والتقني لنسور الهضاب.

وتطرق المدير العام الجديد إلى المشاريع الكبرى على المستويين القصير والمتوسط على غرار إنجاز مركز تكوين وإعادة تأهيل فندق فرنسا سابقاً الذي سيخصّص لإيواء وإطعام الرياضيين بالإضافة إلى هياكل أخرى.

وأفاد قواسمية أنّ الطاقم التقني الجديد للوفاق الرياضي السطايفي للموسم المقبل سيضم المدرب الرئيسي عبد القادر عمراني ومليك زرقان مساعداً.