الوزير مراد يقدم التعازي لعائلات شهداء الواجب الوطني بغليزان

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بتكليف من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بولايات غليزان بتقديم واجب العزاء لعائلات شهداء الواجب الذين سقطوا بميدان الشرف خلال مشاركتهم في إخماد حرائق التي شهدتها ولاية بجاية نهاية يوليو الماضي.

فبولاية غليزان، قدم مراد الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، لعائلتي الفقيدين حراث بن عامر(زمورة) و عدة رايس (غليزان) الإعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية لضحايا الحرائق الأخيرة التي عرفتها بعض الولايات.

و أكد وزير الداخلية على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص التكفل بعائلات شهداء هذه الحرائق و مرافقتهم، مشيدا بالتضحيات البطولية لشباب الجزائر من منتسبي الجيش الوطني الشعبي.

كما جدد مراد حرص رئيس الجمهورية على تقاسم هذه الظروف الصعبة مع كل عائلات الضحايا و تبليغ صادق المواساة، قائلا "رئيس الجمهورية ألح على زيارة جميع بيوت الشهداء دارا بدار من الشرق إلى الغرب و من الشمال إلى الجنوب".

و خلال تقديمه تعازي رئيس الجمهورية، نوه الوزير بمناقب الشهيدين اللذين توفيا و هما يشاركان رفقة زملائهم من خيرة أبناء الجيش الوطني الشعبي، في عمليات إخماد النيران، مشيدا بمساهمة المواطنين إلى جانب أجهزة الدولة في إخماد الحرائق و كذا الهبة التضامنية مع أهالي المناطق المتضررة التي اعتبرها "دليلا على مدى التلاحم بين أبناء الوطن الواحد".