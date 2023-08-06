أرسنال يتوج بلقب الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتى

توج فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، بلقب بطولة الدرع الخيرية 2023، بعدما تغلب على نظيره مانشستر سيتي بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل 1-1 فى الوقت الأصلى للمباراة التي احتضنها ملعب "ويمبلي".

أحرز كول بالمر هدف التقدم لفريق مانشستر سيتى فى الدقيقة 77 من زمن المباراة.

ونجح لياندرو تروسارد في تسجيل هدف التعادل القاتل لفريق أرسنال بالدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

ونجح أرسنال في التتويج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي 17 مرة في تاريخه، حيث جاءت المرة الأولى في نسخة عام 1930 على حساب نظيره شيفيلد وينزداي.

وتوج أرسنال بلقب الدرع الخيرية في سنوات: 1930، 1931، 1933، 1934، 1938، 1948، 1953، 1991، 1998، 1999، 2022، 2004، 2014، 2015، 2017، 2020، و2023.

فيما خسر المدفعجية لقب درع الاتحاد الإنجليزى 7 مرات سابقة جاءت أخرها في عام 2005 بعدما سقط أمام منافسه تشيلسى، بهدفين مقابل هدف، على ملعب الألفية.

ويأتى أرسنال فى المركز الثانى بقائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب الدرع الخيرية على مر التاريخ، برصيد 17 لقبا، وذلك خلف مانشستر يونايتد الذى حصد 17 لقبا.

وأقيمت مباراة كأس الدرع الخيرية 2023، بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وأرسنال ووصيفه.

وتوج فريق مان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2022-2023، بعد إنهاء المسابقة برصيد 89 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أرسنال الوصيف.