زيتوني يشارك في مؤتمر القمة لمجموعة الدول الـ 25

يشارك وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بجمهورية أوغندا في أشغال مؤتمر القمة الثاني للبن في افريقيا لمجموعة الدول الـ25 .

وجاء في بيان وزارة التجارة، أنه بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشارك وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني يوم الثلاثاء 08 أوت 2023، بجمهورية أوغندا، في أشغال مؤتمر القمة الثاني للبن في إفريقيا لمجموعة الدول الـ25 . يذكر أن أشغال القمة ستناقش التحديات التي تواجهها البلدان الإفريقية المنتجة للبن، فضلا عن تعزيز القيمة المضافة لهذه المادة، وتوسيع تجارتها الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.