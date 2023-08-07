بيان هام لوزارة التعليم العالي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تاريخ الدخول الجامعي وافتتاح السنة الجامعية 2023-2024، يوم السبت 9 سبتمبر المقبل، فيما حددت تاريخ 2 سبتمبر تاريخ التحاق الأساتذة الجامعيين بمناصب عملهم.

كما حددت الوزارة في بيان لها، الفترة بين 2 إلى 8 سبتمبر للضبط النهائي للنشاطات البيداغوجية الخاصة، ببداية السداسي الأول للسنة الجامعية، والمتمثلة في تنظيم عملية استقبال الطلبة، خاصة الجدد، تنظيم الاجتماعات التحضيرية على مستوى الأقسام، مسؤولي الشعب، والتخصصات، لتسطير ورقة طريق للسداسي الأول، تشكيل الجان البيداغوجية وفرق التكوين، إضافة إلى ضبط جداول التوقيت الخاصة بتوزيع الأعباء البيداغوجية مع مراعاة البرامج البيداغوجية المعتمدة.