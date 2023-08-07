مولودية وهران: الحارس القضائي يستقيل

أعلن الحارس القضائي، المعين لتسيير شؤون الشركة الرياضية لمولودية وهران، استقالته من منصبه بسبب ما وصفها العراقيل التي أدت إلى انسداد كلي.

وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لنادي عاصمة الغرب: "إن الحارس القضائي، تنازلا منه عن المهام المسندة إليه وحفاظا على مصلحة النادي، قام صبيحة يوم الأحد 6-8-2023 بإيداع طلب الإعفاء والتنحية وترك النظر للجهة القضائية المختصة باستبداله بحارس قضائي آخر تراه مناسبا. وذلك بسبب العراقيل والتدخلات التي واجهته والتي أدت إلى انسداد كلي وحالت دون تحقيق السير الحسن لإدارة وتسيير الشركة".