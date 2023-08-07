انتشال غريقين

تمكنت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم في حدود الساعة 14 سا 00 د من انتشال جثة غريق بشاطئ مريغة ببلدية العوانة، حيث يعد الضحية من جنس ذكر ويبلغ من العمر 28 سنة.

وانطلقت عملية البحث عليه يوم أمس على الساعة 13 سا 10د، وفق بيان ذات المصالح.

وبولاية وهران تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم في حدود الساعة 12 سا 45 د من انتشال جثة غريق بالمنطقة الصخرية الممنوع فيها السباحة المسماة "لامادراغ" بلدية عين الترك، حيث يعد الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 45 سنة.

للإشارة فقد انطلقت عملية البحث على الضحية منذ يوم 4 أوت على الساعة 16 سا 00 د.