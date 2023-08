Communiqué du ministère de l'Enseignement Supérieur

Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a arrêté les dates de la rentrée universitaire de l'année universitaire 2023-2024 au samedi 9 septembre et celle des enseignants au 2 septembre prochains.

Le ministère a, également, consacré la période allant du 2 au 8 septembre aux activités pédagogiques du début du 1er semestre de l'année universitaire, notamment, à l'accueil des étudiants, en particulier les nouveaux, l'organisation des réunions préparatoires au niveau des classes et des responsables des filières et des spécialités, ainsi qu'à la mise en place d'une feuille de route du 1er semestre, la composition des commissions pédagogiques ainsi que des équipes de formation, en plus de l'établissement des emplois du temps relatifs à la répartition des charges pédagogiques tout en respectant les programmes pédagogiques en vigueur.