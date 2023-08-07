مستغانم: إحباط 7 محاولات لـ"الحرقة" وتوقيف 52 شخصا

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم من إحباط سبع محاولات للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 52 شخصا، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لهذه المصالح.

وأوضح المصدر، أن العمليات التي تم تنفيذها في إطار المخطط العملياتي للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني على طول الشريط الساحلي داخل قطاع الاختصاص بولاية مستغانم أسفرت عن توقيف 31 مدبر لرحلات الإبحار السري و12 أجنبيا من جنسيات مختلفة.

وتم خلال هذه العمليات حجز 9 قوارب مطاطية وتقليدية الصنع و7 محركات و50 دلو مملوءة بالبنزين و3 سترات نجاة وجهاز تحديد المواقع الجغرافية (جي بي أس) وبوصلتين، مثلما تم شرحه.

وزيادة على معدات ولوازم الإبحار السري، حجزت ذات المصالح 3 مركبات و32 هاتفا نقالا كان يستعملها المدبرون للتواصل ونقل المرشحين للهجرة غير الشرعية للضفة الأخرى من المتوسط.

وتم ، استنادا إلى ذات البيان، استرجاع مبالغ مالية بالعملة الوطنية قدرها 112.750 دج ومبالغ أخرى بالعملة الأجنبية تقدر ب 2.860 أورو.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيقات، كما أشير إليه.