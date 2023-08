Arrestation de 52 candidats à l’émigration clandestine

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Mostaganem ont mis en échec, dernièrement, 7 tentatives d’émigration clandestine par mer, avec l’arrestation de 52 personnes, a indiqué lundi un communiqué de ce corps de sécurité.

Ces opérations, menées dans le cadre du plan opérationnel du groupement territorial de la Gendarmerie nationale le long de la bande côtière, relevant de sa juridiction dans la wilaya de Mostaganem, ont abouti à l'arrestation de 31 organisateurs de traversées clandestines et 12 ressortissants étrangers de différentes nationalités.

Au cours de ces opérations, 9 embarcations pneumatiques et artisanales, 7 moteurs, 50 jerricans remplis de carburant, 3 gilets de sauvetage, un appareil GPS et deux boussoles ont été saisis, a ajouté la même source.

En plus des équipements et des fournitures utilisés dans les traversées clandestines, les mêmes services ont saisi 3 véhicules et 32 téléphones mobiles, qui ont été utilisés par les organisateurs des traversées pour communiquer et transférer les candidats à l'émigration clandestine vers l'autre rive de la Méditerranée.

Selon le même communiqué, une somme d'argent en monnaie nationale d'un montant de 112.750 DA et une autre en devises, estimée à 2.860 euros, ont été récupérées.

Les suspects seront déférés devant les instances judiciaires compétentes au