أول تحرك لـ"إيكواس" بعد انتهاء المهلة

غداة انتهاء المهلة المحددة للانقلابيين في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الاثنين، إن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا، يوم الخميس المقبل، لمناقشة انقلاب النيجر.

وقال إيموس لونجو المتحدث باسم "إيكواس" إن "القمة الاستثنائية" ستعقد في العاصمة أبوجا، وذلك في بيان مقتضب أشار إلى أنها ستدور حول "الوضع السياسي في جمهورية النيجر".

وكانت إيكواس أمهلت الانقلابيين أسبوعا، انتهى الأحد، لإعادة بازوم إلى منصبه، وفكّ الاحتجاز المفروض عليه منذ انقلاب 26 جويلية.

ورغم أن قادة جيوش "إيكواس" وضعوا الأسبوع الماضي إطار "تدخل عسكري محتمل"، أكد مصدر في المنظمة أن خطوة كهذه "لن تحصل على الفور"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وتتولى نيجيريا، ورئيسها بولا تينوبو، رئاسة "إيكواس"، وتتضمن العقوبات المفروضة بالفعل، وقف التعاملات المالية والخدمية مع النيجر، بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة.

والاثنين، أفادت شركات طيران أوروبية بحدوث اضطرابات وتعليق رحلات في أنحاء قارة إفريقيا، وذلك بعدما أغلق المجلس العسكري في النيجر المجال الجوي، الأحد.