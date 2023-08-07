عطاف يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حمال، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتمحورت المحادثات، خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، حول "التحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المقرر عقدها بالجزائر، شهر مارس من العام المقبل"، يضيف ذات المصدر.

وفي هذا الإطار، شدد الطرفان على "ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الجزائر، بصفتها البلد المضيف، والأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، من أجل توفير كافة شروط نجاح هذا الموعد الدولي الهام".

كما تم بالمناسبة التأكيد على "أهمية مواصلة الجهود لتحقيق مخرجات نوعية تعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها ملف الطاقة على الساحة العالمية وتستجيب لتطلعات الدول الأعضاء في تطوير قدراتها والمساهمة بشكل فعلي وفعال في معالجة التحديات التي يطرحها الوضع الدولي الراهن على الأمن الطاقوي العالمي"، وفقا لذات المصدر.