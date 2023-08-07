ضربة موجعة جديدة لباريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النجم البرازيلي نيمار أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان برغبته في مغادرة نادي العاصمة الفرنسية هذا الصيف.

وحسب ذات المصدر فإن الوجهة الأكثر احتمالا لصاحب الرقم 10 هي العودة إلى ناديه السابق برشلونة الاسباني بعد 6 سنوات من مغادرته في صفقة قياسية بلغت 222 مليون أورو.

وأضافت الصحيفة الرياضية الشهيرة أن الصداقة التي تجمع بين وكيل أعمال نيمار ورئيس برشلونة خوان لابورتا قد تسرع الصفقة.

وبهذا يتجه النادي الباريسي لفقدان نجم جديد بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي انتقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، فيما يتواجد النجم الآخر كيليان مبابي على باب المغادرة بعدما رفض تجديد عقده لسنة إضافية.