Un nouveau coup dur pour le PSG

Neymar, l'attaquant brésilien du PSG, a informé sa direction, dimanche, qu'il souhaitait partir du club de la capitale dès cet , selon L'Equipe.

Son "désir le plus profond est de rentrer à Barcelone". Une rumeur déjà relancée par la presse catalane ces dernières heures.

Toujours selon le quotidien français, le Barça ne voit pas d'un mauvais œil un retour du crack brésilien. "Tout le monde sait que le Barça le veut", a même glissé une source proche du dossier au quotidien sportif. Problème, le Barça ne peut a priori pas assumer un transfert important de Neymar, ni ses émoluments parisiens.

La vie est tout sauf un fleuve tranquille au Paris Saint-Germain. Après la très délicate situation de Kylian Mbappé placé dans le « loft » et devenu indésirable en raison de son refus de prolongation, le club de la capitale française pourrait bien se confronter à un nouveau dossier épineux : celui de Neymar.

L'attaquant brésilien, arrivé en 2017 pour le montant astronomique de 222 millions d'euros, aurait fait part à ses dirigeants de sa volonté de quitter Paris au sortir de la tournée asiatique à en croire une information de l'Equipe.

Alors qu'il lui reste quatre ans de contrat avec un salaire annuel brut estimé à 30 M€, l'ancien joueur de Santos aurait pris la décision de s'en aller.

Ayant mal vécu ses dernières années au PSG que ce soit sur le plan sportif mais également extra-sportif, l'objectif serait de revenir au FC Barcelone, six ans après son premier passage (2013-2017).