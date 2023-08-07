146 غريقا منذ بداية موسم الاصطياف

استعرضت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الإثنين، حصيلة حوادث الغرق عبر الشواطئ، إذ سجلت مصالح الحماية المدنية 146 غريقا منذ انطلاق موسم الاصطياف.

وحسب بيان وزارة الداخلية، انعقد صباح اليوم بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الوطنية للتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف، وقد تمحور جدول الأعمال حول عروض لمجهودات مختلف الفاعلين الرامية إلى تحقيق راحة وطمأنينة وسكينة المواطنين عبر كل ولايات الوطن، سيما ما تعلق بإسداء تعليمات إلى المصالح الأمنية من أجل تعزيز تواجدها بالشواطئ وأماكن الراحة والفضاءات المستقبلة للجمهور، وفرض تنفيذ مبدأ الدخول المجاني للشواطئ وفقا للتنظيم المعمول به.

واستعراض حصيلة المخيمات الصيفية لفائدة أبناء الجالية الوطنية في الخارج والجنوب الكبير والهضاب العليا، والتي استفاد منها 31750 طفل ورصدت لها السلطات العمومية كل الامكانيات من أجل انجاحها حيث تمت تعبئة 1400 إطار عبر 27 مركز إيواء لاستقبالهم في أحسن الظروف، يضيف البيان.

وأما عن الأخطار المرتبطة بموسم الاصطياف، تم استعراض حصيلة حوادث الغرق عبر الشواطئ إذ سجلت، للأسف، مصالح الحماية المدنية 146 غريق منذ انطلاق الموسم، منها 81 وفاة بالشواطئ الممنوعة و30 وفاة بسبب عدم التقيد بإجراءات السلامة على غرار السباحة ليلا أو خلال وجود الراية الحمراء، وفي نفس السياق أحصت ذات المصالح 43 ألف تدخل إلى غاية اليوم، تم فيه إنقاذ حوالي 28 ألف من الغرق المحقق، وإثر ذلك تم إسداء التعليمات لمصالح الحماية المدنية من أجل تواجد لفترات إضافية على مستوى الشواطئ وكذا حث المصالح الأمنية على تكثيف الدوريات بالشواطئ الممنوعة من أجل منع السباحة بها والتحسيس بمخاطرها.

وذكرت الوزارة، بأهمية التحسيس والعمل الجواري لتوعية المواطنين وضرورة الالتزام بقواعد السلامة من قبل كافة القطاعات وكذا فعاليات المجتمع المدني فضلا عن وسائل الإعلام المختلفة وباللجوء إلى وسائط التواصل الاجتماعي حتى يتسنى الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.