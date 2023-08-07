ضحايا الحرائق.. تيزي وزو تطلق ثالث قافلة تضامنية

أطلقت ولاية تيزي وزو، اليوم الإثنين، ثالث قافلة تضامنية مع ضحايا حرائق ولاية البويرة، وذلك بحضور السلطات المحلية.

وأعطى الوالي جيلالي دومي، من الإقامة الجامعية رحاحلية بواد عيسي (الضاحية الشرقية لعاصمة جرجرة)، إشارة انطلاق القافلة التضامنية المكونة من خمس شاحنات نصف مقطورة وشاحنة من وزن 2.5 طن على متنها أكثر من 70 طناً من المواد الغذائية والألبسة والمنتجات الفلاحية والمواد الصيدلانية.

وعرفت هذه العملية التضامنية الرامية إلى مساعدة مواطني البويرة ضحايا الحرائق، مساهمة مختلف الهيئات العمومية والخاصة والحركة الجمعوية ومتعاملين اقتصاديين وعديد الفلاحين والمحسنين.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي المحلي أنّ قوافل تضامنية أخرى تمّ إرسالها من عديد بلديات وقرى الولاية والتي تعود آخرها الأحد انطلاقاً من بلدية الأربعاء ناث إيراثن نحو ولاية البويرة.