جيجل: انتشال جثة غريق من الجلفة بشاطئ مريغة

تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية جيجل، مساء اليوم الاثنين، من انتشال جثة شاب غريق ينحدر من ولاية الجلفة من عرض البحر بشاطئ مريغة ببلدية العوانة.

الضحية كان مفقودا منذ مساء يوم أمس بعد اختفائه وسط أمواج شاطئ مرينة ببلدية العوانة ويتعلق الأمر بالشاب رعاش خليل البالغ من العمر 28 سنة من بلدية دار الشيوخ بولاية الجلفة.

هذا وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية جيجل فان أعوانها انتشلوا في حدود الساعة 14 من مساء اليوم، جثة الغريق المفقود، والتي عثر عليها على بعد حوالي 200 متر من شاطئ العوانة، الغريق المتوفي كان قد فقد منذ مساء يوم أمس بشاطئ مريغة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الصحي بالعوانة.