إيطاليا: الدبلوماسية هي الحل لأزمة النيجر

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، أن الدبلوماسية لا تزال هي السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية في النيجر.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" المحلية، قال تاجاني: أن "الدبلوماسية لا تزال هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا في حل الأزمة السياسية في النيجر".

ودعا تاجاني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري بالنيجر من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية و إعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة.

وقال: "ندعو إلى حل دبلوماسي حيث تواجه مجموعة إيكواس قرارًا حاسمًا عقب انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس العسكري في النيجر منتصف ليل الأحد لإعادة رئيس البلاد المخلوع (محمد بازوم)".

وكانت مجموعة "إيكواس" قد أعلنت، اليوم الاثنين، أنها ستعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا الخميس القادم لمناقشة الوضع في النيجر.

وأعلنت إيطاليا يوم الأحد، خفض عدد قواتها في النيجر لإفساح المجال في قاعدتها العسكرية للمدنيين الإيطاليين الذين قد يحتاجون إلى الحماية إذا تدهورت الأوضاع.