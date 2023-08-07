المدية: الإطاحة بشبكة قامت باختطاف مواطن وطلب فدية

تمكنت قوات الشرطة الممثلة في عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية نهاية الأسبوع الماضي من الإطاحة بمجموعة إجرامية تتكون من 04 أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين (26 و40 سنة).

العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها أحد المواطنين، يبلغ من خلالها عن تلقيه اتصال هاتفي من طرف مجهول يطلب منه مبلغ مالي يقدر بعشرة ملايين سنتيم كفدية، مقابل إطلاق صراح شقيقه المختطف والمحتجز من طرفه في مكان مجهول.

المجموعة الإجرامية قامت بالتخطيط بغرض الإعداد لجناية الاختطاف عن طريق العنف والتهديد والاستدراج بدافع تسديد فدية مع توافر ظرف الليل باستعمال وسيلة نقل، وبعد مباشرة التحقيقات تم تكثيف العمل الاستعلامي الميداني وعمليات البحث والتحري، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، أين تم وضع خطة أمنية محكمة كللت بتوقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس وعند إخضاعهم لعملية التلمس تم العثور بحوزة أحدهما على سلاح أبيض محظور من الصنف السادس (أوكابي)، ومن خلال التحريات الأولية مع السالفي الذكر تم تحديد مكان تواجد الشخص المختطف، بحيث تم التنقل إلى عين المكان، وتم تحريره.

ومن خلال التحقيق في القضية تبين أن سبب اختطاف الضحية راجع لخلاف حول معاملة بيع دراجة نارية، هي في الأصل محل خيانة أمانة راح ضحيتها أحد المواطنين، الفعل المقترف من طرف أحد المشتبه فيهم في قضية الحال.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشبه فيهم وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، والذين صدر في حقهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية بالمدية.