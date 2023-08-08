أسعار النفط عند هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط ببطء، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، متأثرة ببيانات ضعيفة واردة من الصين، تُظهر ضعف واردات النفط وصادراته أكثر من المتوقع، خلال جويلية الماضي.

وتشير البيانات الجديدة إلى ضعف نمو الاقتصاد في الصين، وهي أكبر دولة تستورد النفط في العالم، إلا أن الخسائر في أسعار الخام كانت محدودة، بسبب ضيق العرض المتوقع، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنهاية تعاملات أمس الإثنين 7 أوت، بنسبة 1%، ورغم ذلك حافظت على بقائها فوق حاجز الـ 85 دولارًا للبرميل، أي أنها ظلت بالقرب من أعلى مستوى سجلته منذ نحو 4 أشهر. بحلول الساعة 6:45 صباحًا بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أكتوبر/ بنحو 0.34%، بمقدار 34 سنتًا، لتسجل 85.05 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي -تسليم سبتمبر بنحو 0.131%، بمقدار 25 سنتًا، عند 81.69 دولارًا للبرميل.