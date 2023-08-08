314 طفلا من أبناء الجالية يحلون بعين تموشنت

وصل، مساء أمس، فوجان من أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر إلى مطار زناتة بتلمسان في إطار المخيمات الصيفية المخصصة لهم من أجل قضاء عطلتهم بولاية عين تموشنت واكتشاف سحرها وجمالها ومناطقها الخلابة.

وحسب بيان ولاية عين تموشنت، تهدف هذه العملية إلى تقريب أبناء الجالية من وطنهم الأصلي وترسيخ الروح الوطنية لديهم، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويتكون الفوج الأول من 154 طفلا رفقة 14 مؤطرا، فيما بلغ عدد الفوج الثاني 160 طفلا و17 مؤطرا، كان في استقبالهم بالمطار واليا عين تموشنت وتلمسان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسطير برنامج متنوع بالتنسيق مع العديد من القطاعات منها الشباب والرياضة، الثقافة، السياحة والصناعة التقليدية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للتكفل الجيد بأبناء الجالية.