"الجيش في استعداد لمواجهة أي خطر يمس الجزائر"

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة بزيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية بالناحية العسكرية الأولى.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبني عليها الجيش الوطني الشعبي استراتيجيته لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر.

وأكد أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى دائما وأبدا في استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان حجمه ونوعه، حفاظا على وديعة الشهداء الأبرار وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة.