ماذا قال بن دبكة عن انتقال محرز لأهلي جدة؟

تحدث الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة لاعب نادي الفتح السعودي عن انضمام مواطنه رياض محرز إلى الدوري السعودي وتحديدا إلى فريق الأهلي.

وقال اللاعب السابق لنصر حسين داي ومولودية الجزائر في حوار خص به موقع " كورة": " كجزائري سعيد بتواجد محرز ضمن كوكبة الأسماء العالمية التي انضمت للدوري السعودي.. رياض لديه إمكانات لا يختلف عليها أحد، وأتوقع أن يتوهج مع الأهلي.

وأضاف: "لا أعتقد أنه سيواجه أي صعوبات في التأقلم على حرارة الجو في جدة، لأنه معتاد على مثل هذه الأجواء في إفريقيا، لذلك ستكون له بصمة كبيرة، وأتمنى له كل التوفيق".

وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان يعتبر الدوري السعودي الأقوى عربيا أضاف المتحدث ذاته:" بصراحة وحتى قبل استقطاب هذه الأسماء العالمية، الدوري السعودي هو الأفضل خلال السنوات الثلاث الماضية".

كما عرج بن دبكة إلى الأسباب التي جعلت أندية إفريقيا لا تحقق نتائج إيجابية في البطولة العربية أوضح اللاعب:" هناك عدة أسباب، 3 أندية سعودية وصلت قبل النهائي، وهذا يدل على قوة دوري روشن، وأيضا فرق إفريقيا عانت من الإرهاق، لأنه لم يكن هناك راحة للاعبين بعد نهاية الموسم، لكن أعتقد أن المشاركة ستعود بالنفع عليهم كاستعداد قوي للموسم المقبل".