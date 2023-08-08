هل وصل مشوار غزال مع بشيكتاش إلى نهايته؟

كشف اليوم الثلاثاء، تقرير تركي أن المسؤولين في نادي بشيكتاش قد اتخذوا قرارا بخصوص الدولي الجزائري رشيد غزال، لاعب الفريق.

ووفق صحيفة:" aksam"، فإن الفريق قرر التخلي عن اللاعب الذي لم يستطيع التماثل للشفاء من الإصابات المتتالية التي تعرض لها وكان بعيدا عن كل التوقعات.

المصدر ذاته أضاف بأن غزال الذي غاب عن زملاءه معظم الموسم الماضي بسبب إصابته، لم يعد بعد إلى الميدان ، كما غاب النجم الجزائري ، الذي بدأ الموسم الجديد بالإصابات ، عن مباريات دوري المؤتمرات وهو ما طرح علامات استفهام عدة.

كما أوضحت:" aksam"، بأنه يتم التخطيط لبيع اللاعب لأحد الفرق السعودية التي أبدت رغبة في الاستفادة من خدماته، فحتى النادي حدد بديلا له وهو نيكولا بيبي لاعب نادي أرسنال الإنجليزي الذي يحاول هو الآخر التخلص من لاعبيه وفق ما أوردته تقارير إعلامية مختلفة.