تعليمات بتسليم خطي "عين البيضاء-خنشلة" و"جبل العنق-واد الكبريت"

أسدى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الثلاثاء، تعليمات تقضي بتسليم خطي السكك الحديدية "عين البيضاء-خنشلة" و"جبل العنق-واد الكبريت" قبل نهاية العام الجاري 2023، حسبما جاء في بيان للوزارة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة وضعية تقدم أشغال مشاريع خطوط السكك الحديدية قيد الإنجاز، وكذا إطلاق مشاريع خطوط السكك الحديدية المنجمية الجديدة.

وجرى هذا اللقاء بمقر الوزارة بحضور اطاراتها المركزية، والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنسريف"، بصفتها صاحب المشروع المفوض، والرؤساء المدراء العامون للمجمعات العمومية "كوسيدار" و"جي سي بي" و"جايكا" و"جيتراما" و"جيرتا" والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها.

وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى العديد من المشاريع المتعلقة بإنجاز خطوط السكك الحديدية، لاسيما الخط الرابط بين مدينتي عين البيضاء وخنشلة على مسافة 51 كلم, بالإضافة إلى انطلاق الأشغال الخاصة بمقاطع من الخط المنجمي الشرقي (عنابة - جبل العنق) على مقطع عنابة - بوشقوف على مسافة 54 كلم، والمقطع الخاص باجتناب مدينة تبسة وتينوكلة على مسافة 43 كلم، وكذا المقطع الموصل إلى بلاد الهدبة بجنوب ولاية تبسة على مسافة 23 كلم.

كما تم التناول خلال الاجتماع مدى تقدم أشغال مشروع الخط المنجمي الشرقي في مقطعه الرابط بين واد الكبريت بولاية سوق اهراس وجبل العنق بولاية تبسة على مسافة 177 كلم، الذي تشهد فيه الأشغال تقدما بنسبة 75 بالمائة، وفقا للبيان.

كذلك تم التطرق إلى عملية انطلاق الاشغال في المقطع الأول الذي يمتد من بشار إلى النقطة الكيلو مترية 200 على مسافة 200 كلم من الخط المنجمي الجديد الرابط بين بشار-تندوف-غار جبيلات على مسافة 950 كلم، يضيف المصدر ذاته.

وبالمناسبة، أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة تسليم مشاريع انجاز خطوط السكك الحديدية التي تربط عين البيضاء وخنشلة على مسافة 51كلم، جبل العنق وواد الكبريت على مسافة 177 كلم من الخط المنجمي الشرقي (عنابة-جبل العنق)، الذي يمتد على مسافة 422 كلم "قبل نهاية السنة الجارية".