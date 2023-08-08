وزير الخارجية المصري في تونس

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تونس لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية ونظيره التونسي نبيل عمار.

وجرى اليوم انعقاد الجولة الخامسة عشرة للجنة التشاور السياسي بين مصر وتونس، تمهيدا لعقد اجتماع تشاور سياسي بين رئيسي حكومة البلدين في وقت لاحق. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على "التنسيق القائم بين القاهرة وتونس إزاء كل القضايا والتحديات"، خاصة بالنسبة لملف الأزمة في ليبيا .

وتأتي زيارة الوزير المصري، عقب زيارة مماثلة لوزير الدولة الإماراتي، شخبوط بن نهيان آل نهيان، والذي كان التقى الرئيس قيس سعيد ، وأكد استعداد الإمارات دعم تونس في عدة ميادين وتوفير الدعم الضروري لتجاوز الظرف الحالي، وكشف أنه كلف الوفد المرافق له ، التنسيق مع الجهات التونسية المعنية من أجل تحديد مشاريع مشتركة في عدة مجالات للبدء في تنفيذها في أقرب الآجال.