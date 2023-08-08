كأس دفيس للتنس: الجزائر ضمن الفوج (أ)

أوقعت عملية القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء بجوهانسبورغ لحساب كأس ديفيس-2003 (المجموعة الثالثة/منطقة إفريقيا) المقررة من 9 إلى 12 أغسطس الجاري ببريتوريا، المنتخب الجزائري للتنس لصنف الأكابر (ذكور) ضمن الفوج الأول رفقة منتخب البلد المنظم (جنوب إفريقيا) و كوت ديفوار و الطوغو.

وضم الفوج الثاني منتخبات زمبابوي و البنين و ناميبيا و السنغال.

و سيمثل المنتخب الجزائري في الموعد الجنوب الإفريقي كل من حمزة رقيق، توفيق سحتالي، محمد العربي حمر العين و سليمان كيشو بقيادة نور الدين ملاح.

و يرأس الوفد الجزائري في جنوب إفريقيا، حسين شعيب النائب الثاني لرئيس اتحادية التنس.

و تعتبر "كأس ديفيس" منافسة شهيرة للمنافسات السنوية لتنس الذكور حسب الفرق.