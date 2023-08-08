ميلة: مشروع إنجاز مهبط للمروحيات بغابة "تامنتوت"

اقترحت مصالح محافظة الغابات لولاية ميلة قطعة أرضية بغابة الدولة "تامنتوت" بمنطقة "السطاح" التابعة لبلدية تسدان حدادة (شمال ميلة) لإنجاز مهبط للمروحيات الموجهة لإخماد حرائق الغابات، حسبما علم اليوم الثلاثاء من ذات المصالح.

و استنادا لرئيسة مصلحة حماية النباتات و الحيوانات بذات المحافظة، منال حنيش، تم تحديد الأرضية المناسبة لإنجاز مهبط لمروحيات الإطفاء بتكليف من والي ميلة مصطفى قريش في إطار عمل لجنة ولائية مكونة من مختلف الأجهزة الأمنية والقطاعات المعنية، مشيرة إلى أنه تم رفع مقترح الأرضية لمصالح الولاية لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة لإيفاد لجنة تقنية مختصة لاعتماد الموقع.

و حسب المصدر ذاته، "تم اختيار الأرضية بمنطقة تتميز بغطاء غابي كثيف و قربها من مناطق غابية تابعة لولايتي جيجل وسطيف، كما أنها قريبة من موارد المياه كسدي بني هارون بميلة و تابلوط بجيحل فضلا عن المياه الجوفية المتوفرة بالمنطقة والتي سيتم استغلالها من خلال حفر آبار و إنجاز أحواض لتجميع المياه قصد تسهيل عملية تزود المروحيات بها".

و أبرزت نفس المتحدثة أن تجسيد مشروع مهبط المروحيات "سيساهم مستقبلا في التحكم السريع في حرائق الغابات ومنع انتشارها مما سيضمن حماية الأرواح والممتلكات إلى جانب الحفاظ على الثروة الغابية التي تتمركز بالجهة الشمالية لولاية ميلة المتميزة بتضاريسها الوعرة التي يصعب وصول آليات الإطفاء إليها عبر الطرق و المسالك الغابية".

جدير بالذكر، أن مصالح محافظة الغابات بميلة سخرت في إطار جهاز مكافحة حرائق الغابات لموسم 2023 ما مجموعه 15 آلية إطفاء و225 إطارا وعونا إلى جانب 53 عاملا موسميا تم توزيعهم على 11 برج مراقبة بالولاية.

و قد سجلت محافظة الغابات منذ الفاتح يونيو المنصرم و إلى غاية اليوم - وفق رئيسة مصلحة حماية النباتات و الحيوانات - حريقا واحدا على مستوى تشجير مولة حباسة ببلدية الشيقارة خلف احتراق هكتارين "2" من شجيرات الصنوبر الحلبي و06 هكتارات أحراش.