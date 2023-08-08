وزير الخارجية في زيارة عمل إلى واشنطن

بتكليف من رئيس الجمهورية، يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اأحمد عطاف، ابتداء من عشية اليوم الثلاثاء، بواشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل تدوم يومين.

وحسب بيان وزارة الخارجية، تندرج هذه الزيارة التي تأتي استجابة للدعوة التي تلقاها الوزير أحمد عطاف من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وخلال تواجده بواشنطن، من المنتظر أن يجتمع الوزير أحمد عطاف مع كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذا مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي. كما سيكون له لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين وكذا مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية.