آدم وناس يستفيد من أسبوع راحة

سيركن الدولي الجزائري لنادي ليل الفرنسي لكرة القدم، آدم وناس، لراحة لمدة أسبوع بعد الفحوصات الطبية العميقة التي أجراها أمس الاثنين والتي كانت مريحة، بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيسر والتي أجبرته على ترك مكانه في اللقاء الودي الذي جمع فريقه بنادي برينتفورد الانجليزي (0-0)، حسب ما أفادته تقارير للصحافة المحلية.

وكان وناس قد تعرض للإصابة فخذه الأيسر يوم السبت في لقاء برينتفورد بعد ركظ طويل في منتصف الشوط الأول، وعاد إلى زملائه وهو يتألم قبل أن يطلب التغيير في الدقيقة 67.

والمؤكد أن الدولي الجزائري سيغيب عن مواجهة نادي نيس، في افتتاح بطولة الرابطة الأولى الفرنسية يوم الجمعة (سا 00ر20) في تنقل فريقه إلى نيس.

ومن المرشح أن يعود اللاعب البالغ من العمر 26 سنة إلى المنافسة يوم الأحد 20 أغسطس بميدان ليل الذي سيستقبل نادي نانت (00ر14)في لقاء الجولة الثانية من البطولة.

والجدير بالتذكير أن آدم وناس كان قد ضيع الموسم الماضي عديد المباريات بسبب إصابة عضلية متكررة على مستوى الركبة.

والتحق بطل افريقيا-2019 مع "الخضر"، بصفوف نادي الشمال الفرنسي في سبتمبر الفارط بعقد مدته عامين, قادما من نابولي الايطالي.

وفي 22 مباراة لعبها في الموسم المنصرم (كل المنافسات مجمولة)، سجل آدم وناس هدفا واحدا فقط وقام بت مريرتين حاسمتين لزملائه.

وعلى مستوى تواجده في المنتخب الجزائري, فلم يحمل اللاعب القميص الوطني منذ المواجهتين الوديتين أمام مالي بوهران (1-1) والسويد بمالمو (خسارة 2-0) شهر نوفمبر الماضي.