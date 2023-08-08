غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء استمرار اعتقال رئيس النيجر

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء استمرار اعتقال الرئيس النيجري محمد بازوم وفشل لحد الآن الجهود الجارية لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك أمس الإثنين في رده على أسئلة الصحفيين، إلى أن غوتيريش جدد دعمه الكامل لجهود الوساطة المستمرة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).

وأضاف أن الممثل الخاص للأمين العام ليوناردو سانتوس سيماو- الموجود حاليا في أبوجا- يواصل بذل مساعيه الحميدة لأصحاب المصلحة الإقليميين، مبرزا أن غوتيريش يؤكد على الحاجة الملحة لضمان استمرار العمل الإنساني المنقذ للحياة دون عوائق.

وشدد، في هذا الشأن، على ضرورة السماح للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة- التي توفر رابطا حيويا للمجتمعات النائية في النيجر- بالعمل والاستمرار في خدمة تلك المجتمعات.