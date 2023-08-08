وهران: تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين انطلاقا من المغرب

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين وتدبير رحلات الإبحار السري انطلاقا من المغرب، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن "العملية جاءت بفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة والاستغلال الأمثل للمعلومات الأمنية, حيث أسفرت التحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكة عن وضع حد لنشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من المغرب وإدخالهم إلى الجزائر، إلى حين الإعداد والتدبير والتحضير لتهريبهم عبر البحر".

وأشار إلى أن "التحريات أفضت إلى توقيف 9 أشخاص, 5 مواطنين جزائريين و 4 من جنسية مغربية" إلى جانب "حجز قارب مزود بمحرك قوة 150 حصان بخاري, محركين، شاحنة ودراجة نارية، 10 صفائح بنزين معبأة سعة 30 لتر".

كما تم "حجز مبلغ مالي قدره 1950 أورو و20 ليرة تركية، 2500 دج وجوازات سفر وأسلحة بيضاء".

وبعد "استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن"، وفقا لذات البيان.