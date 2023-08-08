جهاز الوقاية من الحرائق أثبت نجاعته بوهران

أكد والي وهران، سعيد سعيود أن جهاز الوقاية من الحرائق أثبت نجاعته هذه الصائفة بالولاية، مشيرا إلى أنه نفس الجهاز الذي اعتمد في السنة الماضية.

و ذكر الوالي في كلمته خلال اليوم الدراسي و التحسيسي حول مساهمة فيدرالية الصيادين في مجابهة حرائق الغابات من اجل الحفاظ على الثروة الغابية و الحيوانية ومحاربة الصيد المحظور، أنه "لم يتم تسجيل أي حريق يذكر لحد الساعة بفضل المثابرة و العمل المتواصل لمختلف الهيئات من أجل الحفاظ على الثروة الغابية و الحيوانية".

و في ذات السياق أوضح الوالي أن "جهاز الوقاية من الحرائق الذي تم وضعه على مستوى الغابات الهامة لوهران كغابة "مداغ" و "مسيلة" و "جبل قهر" و أرزيو و "المنزه" (كناستال سابقا) أثبت فعاليته"، مبرزا أنه تم التركيز هذه السنة أكثر على الجانب التوعوي الذي تقوم به مؤسسات الدولة و المجتمع المدني و الجمعيات الفاعلة و الفيدرالية الولائية للصيادين.

و في معرض حديثه، دعا سعيود إلى تظافر جهود الجميع للحفاظ على الغابات مثمنا دور الفيدرالية الولائية للصيادين في الوقاية من حرائق الغابات و كذا مساهمتها مع السلطات المحلية في حملات القضاء على الكلاب الضالة التي تشكل خطرا على الساكنة و الحيوانات الخطيرة التي تغزو حتى المحيط الحضري.

و من جهته، ذكر رئيس فيدرالية وهران للصيادين، الحاج حبيب عبد الوهاب أن هيئته تقوم بالتنسيق مع محافظة الغابات لوهران بدوريات ليلية و حتى في النهار لحماية الغابات من الحرائق و تعمل على تحسيس المواطنين و توعيتهم بأهمية الحفاظ على الثروة النباتية و الحيوانية.

و تم خلال هذا اليوم الدراسي نظمته الفيدرالية تحت إشراف محافظة الغابات و ولاية وهران بحضور جمع من الصيادين و ممثلي هيئات و مؤسسات وطنية تنشيط مداخلات تناولت عدة مواضيع منها "حرائق الغابات و التحقيقات ما بعد الحرائق" و "الثروة الحيوانية و الغابات ما بعد الحرائق" و "مساهمة الفيدرالية في تكوين الصيادين" و "الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات البرية".