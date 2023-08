L'ANP est prête à répondre à toute menace sur l'Algérie

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé mardi la disponibilité de l’armée à «répondre à toute menace susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l’intégrité de notre pays», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Je tiens à souligner que nous serons toujours prêts à répondre à toute menace susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l’intégrité de notre pays, quelles que soient sa nature et son ampleur, car il s’agit là de la responsabilité de sauvegarder le legs des valeureux martyrs et de garantir l’avenir des futures générations», a-t-il affirmé dans une allocution d’orientation prononcée lors d’une visite de travail et d’inspection à l’établissement de rénovation et de maintenance des armes et des systèmes électroniques à la 1ère Région militaire.

«C’est seulement ainsi que nous serons à la hauteur des aspirations de notre nation pour la stabilité, la sécurité et le progrès et à la hauteur des hauts faits de nos prédécesseurs qui ont consenti le sacrifice suprême pour la souveraineté, la fierté et la grandeur du pays», a-t-il indiqué.

Le Chef d’Etat-Major de l’ANP a souligné, en outre, que le renforcement des capacités de défense nationale, ainsi que la modernisation et le développement des composantes des Forces armées sont «les principaux fondements de la stratégie de l’ANP pour faire face aux éventuels défis et dangers».

«Le renforcement de nos capacités de défense nationale, ainsi que la modernisation et le développement des composantes de nos Forces armées sont les principaux fondements sur lesquels nous construisons, au sein de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, sous les orientations de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, notre stratégie visionnaire qui tient compte des complications et des contextes sécuritaires à l’échelle mondiale et régionale, notamment les menaces chroniques et multiforme qui ont considérablement augmenté ces dernières années, à l’instar du terrorisme, du crime organisé transfrontalier, de la contrebande et du narcotrafic», a-t-il expliqué.

Il a estimé, à ce titre, que «notre vaillante armée a réussi, avec habileté, à faire face à ces menaces, grâce à la pertinence de l’approche sécuritaire nationale adoptée, basée sur la perception profonde des défis à relever, l’état-prêt et la veille permanente, mais aussi grâce au ralliement du peuple algérien à ses forces de sécurité et à ses fidèles enfants qui sont pleinement conscients des nouveaux enjeux et de l’ampleur des efforts devant être déployés pour y faire face».

Par ailleurs, lors de cette visite qui s’inscrit dans le cadre du suivi, par le Haut Commandement de l’ANP, des performances des établissements de soutien, notamment ceux spécialisés dans la rénovation et la maintenance des différents systèmes, le Général d’Armée qui était accompagné du Général-Major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région militaire, et du Général-Major Smail Seddiki, Directeur central du matériel, a suivi un exposé exhaustif sur cette importante unité, présenté par son commandant.

Le Général d’Armée a, par la suite, inspecté les différents ateliers de l’établissement, où des explications exhaustives lui ont été fournies sur les étapes de rénovation et de maintenance des armes et des systèmes électroniques.

Il a «remercié les responsables, les cadres et les employés de cet établissement pour les efforts déployés et les résultats enregistrés, tout en les exhortant à £uvrer sans relâche à promouvoir la chaine de soutien technique au niveau escompté, à faire de cet établissement un nouveau maillon de la chaine de production et à concrétiser ses objectifs fixés et a planté un arbre à cette occasion», conclut le communiqué du MDN.