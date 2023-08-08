تنصيب رئيس مدير عام جديد لمجمع ايميتال

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الثلاثاء، بالتنصيب الرسمي لجمال بابوري كرئيسٍ مديرٍ عامٍ جديدٍ لمجمع الصناعات المعدنية والصلب (IMETAL)، بمقر المجمع بحيدرة بحضور إطارات الوزارة وكبار مسؤولي المجمع والفروع التابعة له.

وجاء في بيان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أن الوزير شدد في مداخلة له على الأهمية التي يكتسيها المجمع، نظراً لمجالات نشاطاته الإستراتيجية، ومدى مساهمته في تحقيق وتطوير المشاريع الهيكلية الكبرى للبلاد لاسيما صناعة المنتجات المرتبطة بمجال السكة الحديدية.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير عون جملة من التعليمات والتوصيات التي تصبو إلى ضرورة اعتماد نمط جديد للحوكمة، لاسيما تعميم عقود النجاعة لاطارات المسيرة للمجمع والفروع التابعة له، بما يسمح بمتابعة وتقيم الأفضل لمدى تحقيق الأهداف التي يجب تحديدها بوضوح في خطة التنمية الاستراتيجية للمجمع، والتى دعى الوزير إلى اعتمادها في أقرب الاجال.

كما الح عون على ضرورة استعمال الكلي لطاقات الإنتاجية ، واحترام مختلف الالتزامات وآجال الإنجاز، وتسريع بعث بعض المشاريع التي تشهد تأخرا.