للمرة السابعة.. طاسيلي للطيران تتحصل على شهادة "ايوسا"

تحصلت شركة "طاسيلي للطيران" للمرة السابعة على شهادة الجودة الدولية "ايوسا"، المصادقة على معايير أنظمة العمليات والصيانة والسلامة الجوية لشركات الطيران، والمعتمدة من طرف اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء مسؤول بالمؤسسة.

وأوضح مدير الاتصال بالشركة، كريم بحار، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "طاسيلي للطيران" اجتازت بنجاح وللمرة السابعة برنامج التحقق من معايير السلامة التشغيلية، الذي تم تحت إشراف خبراء تابعون لمنظمة دولية معتمدة من طرف "اياتا"، للتأكد من مستوى مطابقة الشركة لقرابة ال 1000 معيار وكذا الممارسات الضرورية الموصى بها في مجال الطيران المدني، لاسيما معايير إدارة الطيران الفدرالية "FAA"، وكالة سلامة الطيران الأوروبية "EASA"، ومنظمة الطيران المدني "OACI".

وأوضح بحار أن اجتياز "طاسيلي للطيران" لهذا البرنامج بنجاح يعكس "كفاءة" العمليات التشغيلية التي تعتمدها الشركة وكذا "التزامها باتباع الإجراءات المحلية والدولية الكفيلة بتحقيق درجة عالية من السلامة الأرضية والجوية".

ومن أهم المعايير التي تم اجتيازها والتأكد من مدى مطابقتها، ذكر المسؤول مكونات نظام إدارة النوعية والجودة ونظام تسيير الأمن وإدارة الأزمات ومراقبة مدى التحكم في التدريب والتكوين في جميع مهن الطيران وكذا تكوين المدربين وموظفي غرفة قيادة الطيران والتقنيين.

كما تغطي عملية التدقيق أيضا العمليات خلال الطيران وعلى الأرض والصيانة وتحضير الرحلات التي تتخللها عملية تفتيش تسمى"رحلة المراقبة" من خلال عملية محاكاة الطيران.

وتعتبر شهادة "إيوسا" الأكثر صرامة من حيث المرجعية المشتركة لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" في مجال الأمن والسلامة والجودة لشركات الطيران.

يذكر أن الشركة الوطنية "طيران الطاسيلي" تأسست سنة 1998 وهي فرع بنسبة 100 بالمائة للمجمع البترولي الوطني "سوناطراك".

وتمتلك الشركة حاليا 15 طائرة من مختلف الأصناف، وتضمن رحلات خطوط داخلية إلى جانب نشاطها عبر العديد من الخطوط الدولية.