تسجيل 186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ

سجلت المجموعات الاقليمية الساحلية للدرك الوطني، خلال الفترة الممتدة من 3 جويلية إلى غاية 5 أوت، 186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ مع توقيف 108 شخص تم إيداع 11 منهم الحبس، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لهذا السلك الامني.

وأوضح نفس المصدر أنه تم خلال نفس الفترة "تسجيل 96 حالة استغلال غير شرعي لمواقف السيارات و218 حالة استغلال غير شرعي لاماكن التخييم تم على إثرها حجز 1703 شمسية و1697 طاولة و 4028 كرسي و 569 خيمة".

وفي نفس الأطار، تم "تسجيل 5 حوادث بواسطة المركبات المائية (جات سكي وقوارب النزهة) وذلك على مستوى شواطئ سكيكدة، عنابة، الجزائر العاصمة، تيبازة ووهران"، حيث خلفت هذه الحوادث "وفاة 3 أشخاص وإصابة شخصين آخرين"، وفقا لذات الحصيلة.