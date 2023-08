"Tassili Airlines" certifiée "IOSA" pour la 7ème fois

La compagnie "Tassili Airlines" a obtenu, pour la 7e fois, la certification internationale "IOSA" (IATA Operational safety audit), en matière de normes de sécurité opérationnelle et d'entretien et de sûreté des aéronefs, développée et délivrée par l'Association du transport aérien international (IATA), a-t-on appris mardi auprès d'un responsable de la compagnie.

Dans une déclaration à l'APS, le Directeur de la communication à Tassili Airlines, Karim Bahar a fait savoir que la compagnie a passé avec succès, pour la 7e fois, le programme d'audit des normes de sécurité opérationnelle, effectué sous la supervision d'experts d'un organisme international accrédité par l'IATA pour évaluer le niveau de conformité de près de 1.000 standards et pratiques recommandées, en vigueur dans le domaine de l’aviation civile.

Ces normes et standards relèvent notamment de la Federal aviation administration (FAA), de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Pour M. Bahar, cette réussite traduit "la compétence" des opérations menées par Tassili Airlines, ainsi que "son engagement de suivre les mesures locales et internationales à même de garantir un haut niveau de sécurité terrestre et aérienne".

Parmi les principaux standards ayant été passés avec succès et dont le niveau de conformité a été vérifié, le responsable cite les composantes du système de management qualité, le système de gestion de la sécurité, la gestion de crise, le contrôle des aspects formation, qualification et recyclage dans tous les métiers de l’aviation y compris ceux des pilotes, instructeurs, personnel de cabine et techniciens.

L'audit a concerné également les opérations en vol, les opérations au sol, la maintenance, la préparation des vols, assorti d’une inspection en vol (vol d’observation) et l’observation d’une séance de simulateur de vol.

"La certification IOSA est le label le plus rigoureux en vigueur et référentiel commun de l'IATA en matière de sécurité, de sûreté et de qualité opérationnelle des compagnies aériennes".

Pour rappel, la compagnie Tassili Airlines "a été créée en 1998, une filiale à 100% du groupe national des hydrocarbures "Sonatrach".

Possédant actuellement une flotte de 15 aéronefs de divers types, elle dessert des lignes internes et active également à l'international avec plusieurs vols.