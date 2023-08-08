وزير التجارة ينقل تحيات الرئيس تبون إلى نظيره الأوغندي

اُستقبل اليوم وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، من قبل رئيس الجمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني في إطار مشاركته في أشغال” القمة الثانية للمؤتمر الإفريقي للبن”، بتكليف من رئيس الجمهورية،

وخلال استقباله ، نقل الوزير الطيب زيتوني تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى أخيه يوويري موسيفيني .

وتناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، الذين أكدا عليهما الرئيسان خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأوغندي للجزائر والتي توجت بالتوقيع على عدة مذكرات تفاهم في عدة قطاعات.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء، المواد التي ستشمل المبادلات التجارية بين البلدين في اطار تشجيع التجارة البينية بين الجزائر أوغندا.

من جانبه أكد الرئيس يوويري موسيفيني، تطلعه لتكثيف التواصل والعمل للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.