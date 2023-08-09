أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء للمواطنين بخصوص شخص مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب على الجمهور.

وجاء في بيان لذات المصالح "أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد. إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة: المدعو "ل ع "مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب على الجمهور.

وعليه تدعو مصالح أمن ولاية الجزائر، كل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر، التوجه إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.