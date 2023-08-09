عون في زيارة عمل لولاية تيزي وزو

وصل، صباح اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون والوفد المرافق له، إلى ولاية تيزي_ورو في زيارة عمل وتفقد ميدانية .

وحسب بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، فإن الوزير سيقوم بمعاينة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهر ومنزلية بوادي عيسي، تفقد وحدة إنتاج المواد الصيدلانية Aldaph spa Novo Nordisk، زيارة شركة Sarl Steel Solide لصناعة الأنابيب الحديدية ببلدية تيزي راشد ، زيارة المؤسسة الوطنية Electro-Industries التابعة لمجمع الصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية والكهربائية ببلدية عزازقة‏.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة برنامج الزيارات الميدانية للمؤسسات الصناعية، المندرج ضمن مخطط تطوير القطاع للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال تعزيز الانتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.