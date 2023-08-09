شباب باتنة: تحديد موعد تقديم المدرب الجديد

أعلن نادي شباب باتنة، الناشط في القسم الثاني أنه سيتم مساء غد الخميس التوقيع الرسمي للمدرب الجديد للفريق.

ووفق الصفحة الرسمية، سيكون ر شيد بوعراطة المدرب الجديد لـ " الكاب"، وسيتم تقديمه رفقة أعضاء الطاقم الفني بمركب أول نوفمبر وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد فارس بومعراف كضيف شرف.

و حسب المصدر ذاته، تم تعيين أعضاء الطاقم الإداري الخاص بالفريق الأول والذي سيتكون من الأسماء الآتية:

فريد نزار (رئيس فرع كرة القدم) خالد صغير (أمين الخزينة) رحمين نبيل (أمين عام) رؤوف خناب (منسق فريق الأكابر) خلية الإعلام (حمزة مالكي، بلال رقيق، نوفل عباس)

يشار إلى أن التدريبات تنطلق يوم السبت المقبل، على الساعة الخامسة مساء بمركب أول نوفمبر ويسبقها حفل مصغر لتقديم اللاعبين.