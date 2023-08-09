عون: الدولة لن تتخلى عن مؤسسة "أونيام"

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أن الدولة لن تتخلى عن مجمع أونيام لصناعة الأدوات الكهرومنزلية .

وفي زيارة تفقدية للمجمع، اليوم الأربعاء، قال علي عون أن مصنع اونيام في حالة يرثى لها، وهذا ما يدفعنا للتفكير في اعطائه دفعة جديدة، كما قال الوزير أن مصير عمال مؤسسة أونيام مهدد إذا لم يوضع برنامج لنهضة وتطوير إنتاج المؤسسة.

كما طمأن الوزير أنه سيتم إنقاذ هذا المجمع وفق شروط من خلال تجنيد الإطارات، كما سيستفيدون من عقود النجاعة انطلاقا من شهر سبتمبر من أجل معرفة الأهداف والإمكانيات.

وكشف عون عن اجتماع مع الرئيس المدير العام للمجمع والمدير وممثلي النقابة يوم الإثنين المقبل بالوزارة، من أجل الخروج ببرنامج ملموس وورقة طريق ملموسة حتى يكون العمال ملمين بمصيرهم في المؤسسة.