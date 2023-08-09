غليزان: جريحان في اصطدام ما بين شاحنة وسيارة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة في غليزان لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنة من نوع رونو وسيارة سياحية من نوع 207 بالطريق الولائي رقم 07 النقطة الكيلومترية رقم 21 بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب، حيث أسفر عن إصابة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر (36،و41 سنة ) بإصابات مختلفة حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة وتم إجلاؤهما مباشرة من قبل النجدة المتدخلة إلى عيادة الحمادنة.

وفي سياق متصل نجحت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان في المساعدة على توليد امرأة داخل مسكنها العائلي وهذا بحي 344 مسكنا ببرمادية بلدية غليزان حيث وجدت المرأة في حالة ولادة و تم قطع الحبل السري للمولود من جنس ذكر من لدن النجدة المتدخلة وتحويل المرأة التي تبلغ من العمر ( 29 سنة )رفقة مولودها إلى مستشفى محمد بوضياف في صحة جيدة