إحباط إدخال 10 قناطير من المخدرات قادمة من المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 أوت 2023، عديد العمليات عبر كامل التراب الوطني

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، تمكنت خلال عملية بحث وتمشيط بتبسة، من كشف وتدمير (19) مخبأ للجماعات الإرهابية تحتوي على متفجرات وأدوات تفجير وأغراض مختلفة، فيما تم توقيف عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية خلال عملية أخرى منفصلة.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (51) تاجر مخدرات واسترجعت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأحبطت محاولات إدخال (10) قناطير و(66) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (531435) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (96) شخصا وضبطت (21) مركبة و(147) مولدا كهربائيا و(61) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (08) أشخاص آخرين وضبط (09) بنادق صيد ومسدسين (02) آليين وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(74) طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (15363) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (06) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (184) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.