بيان مجلس إدارة اتحاد خنشلة

أصدر اليوم مجلس إدارة اتحاد خنشلة، بيانا بخصوص مستقبل الفريق الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك: " بعـد اجتماع أعضـاء مجلـس إدارة اتحاد خنـشـلة و الرئـيس المستقيل " بـوكرومة وليـد " ايـن تحـدث الـوالي و رفـض رفـضا مـطلـقا الاستقالة".

كما أكد البيان أن الـوالي تحـدث عن ثقتـة المطـلقة لرئيـس " بـوكرومة " من طـرف السلطـات المحليـة و على رأسـها والي الولايـة و جمهور الفـريق". الـوالي طالـب الـرئيس المستقيـل بـوكرومة ، بآخـذ قسـط مـن الـراحة و عطـلة مرضيـة و بعـدها أخـذ القـرار المناسـب،.

أما بخصوص الملعب ، وعـد الوالي الفـريق بتجـديد أرضيـته ، ووضـع الكـراسي و الإنارة قبـل بـداية الموسـم ، وأن المـشروع قيـد الإجـراءات القانـونيـة.

وختم البيان :" وااـي الـولايـة وعـد بمـساعـدة الفـريق وفًـق الإمكـانيـات المـادية للـولاية ، وأن الفـريق شـرف الـولاية و الجمهور كـانو في قمـة التمثـيل".

يذكر أن الإدارة نفت كـل الإشاعات التـي تخـص إنتـداب مـدرب او اللاعبيـن ، وأن كـل جـديد يـخص الفـريق سيكون عبر الصفحة الرسمية للنادي.