المدية: مشاريع هامة في قطاعي الصحة والتربية

تعزز هذه السنة قطاع الصحة بولاية المدية بأربعة مشاريع هامة والتي من شاها أن تحسن من الخدمات الطبية وتقلل من الضغط الذي تشهده العديد من المرافق بالمناطق الداخلية.

فعلى غرار المشاريع التي تجسدت وتم بعثها مجددا بعد أن ظلت متوقفة لسنوات على غرار مستشفى تابلاط ومركز مكافحة السرطان ومستشفى الام والطفل، فضلا عن تحويل المحلات المهنية المهملة الى مرافق صحية، وقف اليوم والي الولاية على الارضيات التي ستحتضن مشروعي كل من مستشفى بسعة 120سرير للصحة العقلية ومستشفى بسعة60 سرير للراس والرقبة، طالب مسؤول الهيئة التنفيذية من الجهات المختصة

بالشروع الفوري في اتخاذ الاجراءات الادارية الكفيلة بانطلاق المشاريع، وسيمكن بعث مشروع 120سرير للأمراض العقلية من التكفل بهذه الفىة وانهاء معاناتها. فيما كانت ولاية المدية من بين 20ولاية استفادت من مشروع انجاز مستشفى الرأس والرقبة، فضلا عن تسجيل مشاريع هياكل صحية اخرى ستمس البلديات الكبرى بالولاية.

ومن المنتظر ان تشهد البرواقبة وقصر البخاري مستشفيات مماثلة بسعة120سرير .

واستعدادا الدخول المدرسي المقبل، عاين والي الولاية بحي الشراشرية مشروع انجلز مجمع مدرسي صنف د بحي الشراشرية ضمن استراتيجية بعث مرافق تربوية بالمجمعات السكنية الجديدة تم مطالبة مقاولة الإنجاز باحترام الآجال التعاقدية وتسليم المشروع شهر دسسمبر المقبل، أما ببلدية ذراع سمار فقد استفادت من مشروع انجاز متوسطة قاعدة6 بحي المجاهد قايد صالح بعين الجردة، والذي من المنتظر أن يتم تسليمه شهر سبتمبر المقبل بعد الشروع في وضع التجهيز لتسليم المشروع النهائي ووضعه حيز الخدمة.

هذا وسيشهد الدخول المدرسي المقبل بولاية المدية تعزز قطاع التربية بعديد الهياكل والمرافق حيث من المتوقع ان يستفيد القطاع من 11 مجمعا مدرسي24قسما.وثلاث متوسطات. وثانويتين بالإضافة إلى نظام المثل الداخلي على العديد من المؤسسات التربوية.