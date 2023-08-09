الوادي: حجز نصف مليون قرص من المؤثرات العقلية

تم حجز 449.415 قرص من المؤثرات العقلية في عملية مشتركة نفذتها الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بولاية الوادي بالتعاون مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، حسبما أفادت اليوم الأربعاء مصالح مفتشية أقسام الجمارك.

ونفذت هذه العملية النوعية بعد استغلال مصالح الجمارك لمعلومات مفادها مرور مرتقب لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية عبر صحراء إقليم قرية "أميه مولاهم" بإقليم بلدية أميه وانسة (30 كلم غرب عاصمة الولاية)، مثلما صرح للصحافة المفتش الرئيسي للفرق بذات المفتشية، منصور محمد بلقاسم.

وعلى ضوء تلك المعلومات، أعدت الفرقة المتنقلة للجمارك بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وقوات الدرك الوطني خطة محكمة لإحباط محاولة تمرير هذه الشحنة الكبيرة من المؤثرات العقلية الموجهة للترويج، والتي سمحت بإحباط هذه العملية الإجرامية بعد توقيف مركبة نفعية رباعية الدفع كانت على متنها تلك الشحنة من المؤثرات العقلية والقبض على سائق المركبة (22 سنة) الذي كان بحوزته سلاح ناري بخزان به 26 طلقة، وفق ذات المصدر.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.